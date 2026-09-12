El uruguayo Federico Viñas marca en la goleada de Toluca al Atlas

Además de Viñas anotaron Alexis Vega, Jesús Angulo, el portugués Paulinho y Jorge Rodríguez en meta propia.

Por Atlas marcaron el argentino Florian Monzón y el caboverdiano Duk.

Con la victoria, los Diablos Rojos llegaron a 16 puntos, con lo que igualaron en la cima al América, que más tarde visitará al campeón Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Atlas, dirigido por el argentino Hernán Crespo, ocupa el séptimo puesto con 13 unidades.

Toluca se fue adelante con penalti ejecutado por Alexis Vega que dejó sin margen al portero colombiano Camilo Vargas.

El partido fue interrumpido en el segundo tiempo durante más de 30 minutos por una tormenta eléctrica.

Además del partido entre Cruz Azul y América, la programación del sábado cerrará con el choque entre Monterrey y Tigres.