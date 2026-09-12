La colombiana Restrepo anota un gol en triunfo de Monterrey sobre Guadalajara

También anotaron la estadounidense Aerial Chavarín y la sudafricana Jermaine Seoposenwe. La brasileña Daiane Santos marcó un autogol a favor del Guadalajara.

Monterrey suma 18 puntos, los mismos de Tigres, y ambos equipos ocupan la cima del grupo 1, aunque las felinas jugarán este domingo contra el América.

Guadalajara es segundo del grupo 2 con 12 unidades.

Monterrey marcó el primer en el minuto 5.

La insistencia local volvió a encontrar portería en un tiro de esquina que la guardameta Blanca Félix midió mal y Marcela Restrepo ganó el balón por arriba con remate de cabeza a la red al minuto 32 para el 2-0.

A cinco minutos del descanso el Monterrey volvió a la carga. Lucía García tomó el balón por derecha y cedió al centro para la aparición de Jermaine Seoposenwe, quien firmó el 3-0.

En la segunda mitad las Chivas encontraron el 1-3 en tiro de esquina que metió en su propia portería Daiane Santos al minuto 58.

Motivadas por la reacción, el Guadalajara se mantuvo al frente y encontró el 3-2 por la vía del penalti que cobró Alicia Cervantes al 64.