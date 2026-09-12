Simeone: “Los hechos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solos”

“No tengo nada que comentar. Simplemente, los hechos y el trabajo de Giuliano hablan por sí solos”, contestó el técnico a una pregunta en ese sentido, en la que también se le interrogaba por si pensaba que el futbolista es utilizado para criticar al entrenador, durante la rueda de prensa previa al encuentro que su equipo disputará contra la Real Sociedad este domingo.

Giuliano Simeone, internacional argentino en 16 ocasiones, incluidas tres en el pasado Mundial 2026, en el que fue subcampeón con la Albiceleste, ha jugado 108 partidos con el primer equipo del Atlético, tras sus cesiones sucesivas al Zaragoza y al Alavés. Ha marcado 13 goles y ha dado 18 asistencias durante ese recorrido, en el que se ha consolidado como carrilero derecho en el once inicial.

Esta campaña, el futbolista argentino de 23 años ha jugado cuatro partidos, tres desde el principio, con un gol y una asistencia.