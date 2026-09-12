Simeone: “Necesitamos tener más equilibrio y regularidad en los 90 minutos”

“Está claro que no miramos lo que hacen los demás equipos. Y, dentro de mirar lo que hacemos nosotros, ya sabemos de la importancia que tiene el partido de este domingo. Es un rival que compite muy bien, que tiene una muy buena intensidad en su trabajo colectivo como equipo y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño y buscar el camino de acercarnos a controlar los partidos sobre todo”, explicó durante la rueda de prensa previa al duelo de la quinta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Y profundizó en este último aspecto: “El otro día en Bilbao (con derrota final por 3-0) se controló muy bien en el primer tiempo. Después, hubo ese descontrol en estos minutos. Y en el primer tiempo contra el Liverpool defendimos bastante bien, ordenadamente y controlamos el ataque nos produjo un gran rival como es el Liverpool”.

“Pero después, en el segundo tiempo, nos hicieron el segundo gol y no hubo respuesta ofensiva para empatar el partido, salvo la jugada de Giuliano que tira el centro atrás a Julián y otra que le da Giuliano a Julián para que patee y sale un tiro débil. Necesitamos tener más equilibrio y regularidad en los 90 minutos. Y ahí, seguramente, volveremos a encontrar el camino que queremos”, indicó el técnico.

También enfoca a las necesidades en la defensa: “Creo que tenemos margen de mejora. El equipo ha hecho muchas cosas buenas, con cosas obviamente para mejorar, por eso nos tocó perder los partidos que hemos perdido, pero también hizo cosas importantes y en ese crecer necesitamos todos crecer en la parte defensiva para que podamos tener el mayor tiempo posible la portería a cero y eso nos permita siempre tener posibilidades de ganarlo”, analizó.

“Marcamos en todos los partidos menos uno, en el 3-0 en Bilbao, y eso habla que el equipo tiene un protagonismo importante dentro del ataque y tiene que mejorar defensivamente, seguro”, abundó Simeone.

El Atlético apuesta desde hace unos años por una salida de balón jugada y posesiones más largas. “Yo creo que las características de los futbolistas van llevando al equipo a una forma de jugar. Lo importante es avanzar en una posesión y que tenga destino. Cuando no tiene destino, lo aprovecha el rival para posicionarse mejor, le da más tiempo para defender y las pérdidas, si no hay un buen sostén en ataque, pasan a ser complicados”, advirtió.

“Es un poco lo que pasa en las situaciones de juego. Ojalá que podamos hacer un gol todos los días como se hizo en Liverpool, que fue un golazo. Lo importante es saber para qué hacemos esa tenencia de pelota”, añadió.

Simeone pierde a Pablo Barrios para los próximos dos partidos, ante Real Sociedad y Osasuna. “Es importante para nosotros; igualmente buscaremos, como lo hicimos la temporada pasada el tiempo que no estuvo, seguir compitiendo como se compitió y los chicos que tengan la oportunidad de jugar no tengo ninguna duda que darán el máximo para rendir, que es lo que nos importa”, expuso el técnico.

Se suma a la baja de Alexander Sorloth, que se perderá su sexto encuentro de competición oficial por una lesión muscular. “(Tiene) muchas ganas de volver. Hemos hablado con él ayer y obviamente está jodido (sic) por este tiempo que no nos puede ayudar. Sabe que necesitamos las características que él tiene, que no las tenemos en ningún futbolista. A nadie le importa, pero la realidad es esta. Hay que trabajar, remangarse bien y currar, como bien dicen ustedes los españoles”, enfatizó.

Kang in Lee ha disputado los cinco encuentros, pero ninguno completo. “Entendemos, cuando sustituimos al jugador, que dio todo y hay un compañero que puede estar en mejor forma para ese final de partido que resta. No hay nada en particular. Simplemente, necesitamos que siga creciendo y mejore porque lo necesitamos y porque lo bueno es poder rendir todo el partido para que el entrenador obviamente no te saque”, declaró.