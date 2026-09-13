10 datos de la jornada 5

Nada más hay siete equipos con pleno de puntos en las primeras citas de las grandes ligas europeas. Uno es el Barcelona, con quince de quince. En Inglaterra hay dos: el Arsenal y el Manchester City, con cuatro victorias. Mientras, Inter y Roma suman tres de tres en Italia, igual que Friburgo y Borussia Dortmund en Alemania.

El inicio de Raphinha es impresionante. Sus números lo confirman de forma indudable. Asistente en tres goles, dos de ellos este domingo en la victoria ante el Levante, y autor de otros seis, ha participado de forma decisiva en nueve tantos del conjunto azulgrana en las primeras cinco jornadas.

Todavía cinco equipos no han logrado ganar en este curso de LaLiga EA Sports. Ni el Elche, que igualó 1-1 con el Athletic; ni el Valencia, derrotado 1-0 por el Sevilla; ni el Celta ni el Málaga, empatados 1-1 en Balaídos, ni el Villarreal, que juega este lunes contra el Betis para cerrar la quinta jornada.

Las tres victorias del Real Madrid en casa en esta temporada de LaLiga EA Sports presentan un denominador común de cuatro goles a favor en cada una de ellas: 4-1 a la Real Sociedad, 4-0 al Málaga y 4-1 este sábado al Rayo Vallecano, con dos goles de Kylian Mbappé, uno de Álvaro Carreras y otro de Jude Bellingham.

El único gol del Rayo Vallecano en el Bernabéu fue de Sergio Camello, que ha marcado seis tantos en las últimas cuatro jornadas de LaLiga EA Sports. Solo uno de los últimos siete goles de su equipo no ha llevado su firma. El resto han sido suyos.

Último en la clasificación, el Valencia solo ha sumado un punto en esta campaña, en la primera jornada contra el Celta (0-0), una vez que luego ha perdido sucesivamente con el Betis (0-1), el Deportivo de La Coruña (3-1), el Barcelona (0-5) y, este viernes, el Sevilla por 1-0, que han supuesto la destitución de Carlos Corberán como técnico este domingo.

Osasuna, derrotado por 0-2 por el Espanyol, ha perdido sus dos últimos encuentros de LaLiga EA Sports, con siete goles en contra, tras el 5-2 de la anterior cita frente al Alavés, tras empezar invicto en los tres primeros encuentros.

El Alavés había comenzado de forma imponente en este curso, con cuatro triunfos y un empate, hasta que sufrió su primera derrota este sábado contra el Racing de Santander, que se impuso por 2-1 en El Sardinero.

Sólo el Deportivo de La Coruña se mantiene invicto en esta edición de LaLiga EA Sports, junto al Barcelona, líder y ganador de todo en las cinco primeras jornadas. En su regreso a la máxima categoría, el conjunto gallego suma nueve puntos, con dos triunfos y tres empates, el último de ellos en Getafe (1-1) con otro gol de Pierre-Emerick Aubameyang.

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, entró este domingo entre los diez jugadores con más partidos en la historia de LaLiga EA Sports, con 524 encuentros, en el duelo contra la Real Sociedad en el Reale Arena, en el que se impuso por 0-3, con los tres goles en los últimos minutos.