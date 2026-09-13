El Levante muestra su apoyo a Ceuta y homenajea a los campeones del mundo del Barcelona

Los futbolistas del Levante saltaron al campo con unas camisetas blancas con el lema en la parte frontal "Todos somos caballas (Ceuta y sus caballeros de la mar)".

Según explicaron fuentes del Levante UD el propósito de esta iniciativa es "dar visibilidad a la compleja situación por la que atraviesan muchas personas y que debe ser resuleta cuanto antes", en referencia a la crisis que afronta la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales del pasado mes de julio.

Por otra parte, los futbolistas Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Rodrigo Hernández, Pedri González, Pablo Páez 'Gavi', Lamine Yamal y Dani Olmo recibieron de parte del presidente del Levante, Pablo Sánchez, y del presidente de honor, Paco Fenollosa, una placa conmemorativa.

Según destacó el Levante, cada jugador recibió una placa exclusiva elaborada “a mano a partir de barro y fuego mediante técnicas ancestrales” y en la que aparece el número de cada jugador junto con las dos estrellas que acreditan los dos títulos mundiales de España.