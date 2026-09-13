Fútbol Internacional
13 de septiembre de 2026 a la - 11:40

El Levante muestra su apoyo a Ceuta y homenajea a los campeones del mundo del Barcelona

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València, 13 sep (EFE).- El Levante mostró su apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta y rindió homenaje este domingo a los jugadores del Barcelona que este verano se proclamaron campeones del mundo con España, antes de que arrancara el encuentro de la quinta jornada de LaLiga EA Sports que enfrenta a ambos equipos en el Ciutat de València.

Por EFE

Los futbolistas del Levante saltaron al campo con unas camisetas blancas con el lema en la parte frontal "Todos somos caballas (Ceuta y sus caballeros de la mar)".

Según explicaron fuentes del Levante UD el propósito de esta iniciativa es "dar visibilidad a la compleja situación por la que atraviesan muchas personas y que debe ser resuleta cuanto antes", en referencia a la crisis que afronta la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales del pasado mes de julio.

Por otra parte, los futbolistas Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Rodrigo Hernández, Pedri González, Pablo Páez 'Gavi', Lamine Yamal y Dani Olmo recibieron de parte del presidente del Levante, Pablo Sánchez, y del presidente de honor, Paco Fenollosa, una placa conmemorativa.

Según destacó el Levante, cada jugador recibió una placa exclusiva elaborada “a mano a partir de barro y fuego mediante técnicas ancestrales” y en la que aparece el número de cada jugador junto con las dos estrellas que acreditan los dos títulos mundiales de España.