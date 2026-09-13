El uruguayo Sebastián Cáceres se estrena como titular en el Celta ante el Málaga

Por su parte, el técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, sorprende con la suplencia de Carlos Dotor, exfutbolista del Celta, que ha sido titular en las cuatro primeras jornadas del torneo.

Sin Aleix Febas y Borja Iglesias por lesión, Claudio Giráldez apuesta por mantener a Moriba junto a Miguel Román en el centro del campo y una línea de ataque formada por Hugo González, Hugo Álvarez y Ferran Jutglà.

Por su parte, el Málaga buscará su primera victoria de la temporada en Balaídos con Izan Merino y Pablo Martínez en el doble pivote de un centro del campo que completan Larrubia y Joaquín en las bandas. La dupla de ataque es para Dani López y Chupe.

Celta: Radu; Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Moriba, Carreira; Hugo González, Hugo Álvarez y Jutglà.

Málaga: Alfonso Herrero; Rafita, Recio, Einar Galilea, Salinas; Larrubia, Izan Merino, Martínez, Joaquín; Dani Lorenzo y Chupe.