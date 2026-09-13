Flick confía en el once que goleó en Mestalla ante un renovado Levante

Por su parte, el entrenador del Levante, el portugués Luís Castro, introduce hasta cinco cambios con respecto al equipo titular que empató a cero ante el Málaga. El ariete Petar Ratkov y los centrocampistas Hugo Sotelo y Dani Requena son algunas de las principales novedades.
Castro ha escogido a Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Sánchez; Requena, Olasagasti, Sotelo; García, Ratkov y Brugué.
Flick ha apostado por un once que completan García; Eric García, Cubarsí, Martín, Espart; Fermín, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.