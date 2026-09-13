La defensa, el punto débil del nuevo Rayo de Beñat San José

Dos goles con el Sevilla, uno con el Alavés, cinco frente al Barcelona, dos con el Real Racing Club de Santander y cuatro contra el Real Madrid lucen en el casillero de tantos encajados del Rayo Vallecano, lo que supone una media de 2,8 por encuentro, una cifra inasumible para un equipo que tiene como objetivo la permanencia.

La temporada pasada el Rayo encajó en los 38 partidos de Liga 44 goles y, transcurridas cinco jornadas, solo seis, igual que la campaña anterior, la 2024-2025. Desde el último ascenso en 2021 el peor registro con cinco jornadas era en la 2023-2024 con 8.

Esta temporada se están superando todos esos registros como aspecto negativo, algo que preocupa al vestuario y especialmente a su técnico, Beñat San José, que hizo autocrítica tras el partido frente al Real Madrid. "Soy el máximo responsable de todos los goles, quizá el planteamiento fue algo arriesgado".

La realidad es que la fragilidad defensiva es la que está condenando al Rayo Vallecano en este inicio de Liga puesto que está demostrando que tiene gol. Lleva ocho marcados, en los cinco partidos disputados ha visto puerta y tiene a un delantero en estado de gracia, Sergio Camello, que ya lleva anotados seis.

Beñat San José tiene por delante trabajo para tratar de frenar la sangría de goles que está penalizando al Rayo y que ya se comenzó a ver como carencia en pretemporada, en la que encajó nueve goles en cuatro partidos.

El próximo rival del Rayo Vallecano es el Espanyol. El objetivo es doble, por un lado ganar para tomar impulso en la clasificación y por otro tratar de dejar la portería a cero por primera vez en lo que va de curso.