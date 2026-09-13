“Like” de Messi al triunfo del Eldense en Gijón

Tras finalizar el choque en el estadio El Molinón Enrique Castro Quini, el Club Deportivo Eldense publicó en su Instagram el final del partido con una imagen de Javi Martínez, autor del gol, celebrando la victoria junto al marcador de 0-1. El astro argentino, desde Miami (Estados Unidos), no dudó en ser uno de los casi 6.000 “likes” que tuvo la publicación durante la tarde del domingo.

Un detalle que refleja el interés de Lionel Messi por el club del que será máximo accionista en breve tras alcanzar un principio de acuerdo con el grupo inversor colombiano TH, propiedad actual del Eldense durante los últimos doce meses.

El Eldense logró en Gijón su primer triunfo de la temporada con Josep Ferrando en el banquillo azulgrana, técnico interino tras la destitución el pasado domingo de Claudio Barragán. Con esta victoria, el conjunto alicantino sale de la zona de descenso tras sumar cinco puntos en las cinco primeras jornadas de competición en LaLiga Hypermotion.