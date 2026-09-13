Plenitud del Barcelona y alivio del Atlético

Son contados los equipos en Inglaterra, Francia, Alemania e Italia que emulan al Barcelona, aunque todos ellos con menos recorrido. Son el Arsenal y el Manchester City en la Premier, con cuatro triunfos; el Friburgo y el Borussia Dortmund en la Bundesliga, con tres de tres; y el Inter y el Roma en Italia, con tres de tres antes de jugar este lunes sus respectivos encuentros contra el Udinese y el Torino, respectivamente.

No son solo cinco victorias, también es la autoridad con la que solventa cada duelo el Barça, como una superioridad rutinaria que lo postula para todo de nuevo al vigente campeón de Hansi Flick, Raphinha y Lamine Yamal. Una fuente inagotable de puntos y goles: ha marcado 21 en cinco partidos. Una media de más de cuatro por choque. Si se suma la Champions, crece hasta los 26.

Seis son de Raphinha, cuyo comienzo de curso es descomunal. Otros seis de Lamine Yamal, concentrados en las últimas tres citas. Entre los dos, con dos asistencias del brasileño, dos tantos del campeón del mundo español, más el primero de muchos de Xavi Espart, el Barcelona solucionó su visita al Levante con un 0-2 a los 19 minutos, un 0-3 a los 48, pero también un 2-3 en el 88. Y el 2-4 final de Karim Adeyemi. Aceleración, desborde y golazo, ya en el tiempo añadido.

El Real Madrid insiste por detrás. Las dudas de su juego apenas tienen relación con los resultados. El 4-1 con el que doblegó al Rayo Vallecano incidió en ello. En la inspiración por momentos. En la relajación en otros. La constancia es indispensable para ser campeón de Liga. Los goles fueron de Kylian Mbappé, con otro doblete y seis tantos en este ejercicio liguero; Álvaro Carreras y Jude Bellingham. Por el Rayo, con un triunfo en cinco duelos, repitió Sergio Camello. Suma seis goles, como Mbappé.

El Atlético también ganó. Un penalti lo alivió en San Sebastián. Ya había mejorado en los últimos minutos. El partido, hasta entonces, había sido un empate a nada. Una mano dentro del área aclaró el camino del conjunto rojiblanco, con un penalti transformado por Alejandro Grimaldo que supone un respiro para el equipo dirigido por Diego Simeone. Después, Jonathan David sentenció con un buen gol. El 0-2. Giuliano Simeone aún anotó el 0-3.

El miércoles recibe a Osasuna y el domingo al Real Madrid. Lo habría hecho al límite, repleto de inquietudes, de haber empatado este domingo. La victoria lo revitaliza, aunque con todas las preocupaciones que desprende su juego hasta el tramo final. El proceso de construcción aún sigue lejos de su objetivo. Suma 10 puntos. Con siete se queda la Real Sociedad.

El Athletic Club aún titubea. Sus dos triunfos consecutivos contra el Celta y el Atlético de Madrid sufrieron un frenazo en casa contra el Elche (1-1), en zona de descenso, con dos puntos de quince. El argentino Facundo Buonanotte, fichado al Leeds, adelantó al bloque franjiverde, igualado por Iñaki Williams. El conjunto bilbaíno aún sigue en mitad de tabla.

El Alavés perdió su primer partido del curso, doblegado por 2-1 por el Racing de Santander, con dos victorias en dos partidos que lo alejan del descenso. Volvió a marcar Yassir Zabiri, que lideró la remontada con dos goles. El jugador cedido por el Rennes suma cinco tantos ya. Su equipo se consolida en la mitad de la tabla, con los mismos siete puntos que el Athletic o el Espanyol, que ganó 0-2 a Osasuna, por medio de Roberto Fernández.

Y aún no ha perdido el Deportivo de La Coruña, el único invicto de esta Liga junto al Barcelona. El cuarto gol de Pierre Emerick Aybameyang le dio para sumar otro punto contra el Getafe, que igualó en el tramo final con un tanto de Ramón Terrats (1-1).

La crisis del Valencia es visible de nuevo. Un punto de quince es expresivo del momento que vive el club en el último año de Mestalla. Lo ganó 1-0 el Sevilla, que disimula con resultados (10 de 15 puntos) todos los problemas reflejados cada verano en el mercado. El gol del triunfo lo marcó Juan Iglesias, uno de los jugadores que ha llegado este verano al club andaluz, entusiasmado en las alturas de la tabla. Carlos Corberán fue destituido este domingo.

Aún no han ganado tampoco ni el Celta ni el Málaga, empatados a uno en Balaídos, ambos por delante, en cualquier caso, de la producción del Valencia. Suman cuatro y tres puntos, respectivamente. Ferran Tunglá adelantó al conjunto vigués, pero Adrián Niño cabeceó el 1-1 en el minuto 83.