Sabitzer deja por unos meses la selección de Austria y decidirá en 2027 si vuelve

Sabitzer, de 32 años y con 102 partidos internacionales, explicó que necesita dosificar sus esfuerzos tras dos temporadas muy exigentes.

"Los últimos dos años han sido muy intensos. Desde la Eurocopa de 2024, por el Mundial de Clubes y el Mundial, prácticamente he jugado tres temporadas seguidas", afirmó el futbolista, que recordó que esta campaña volverá a tener un calendario cargado con Bundesliga, Copa de Alemania y Liga de Campeones.

"Tengo 32 años, quiero seguir jugando al fútbol al máximo nivel durante algunos años más y tengo que administrar bien mis fuerzas", expuso.

Tras varias conversaciones con el seleccionador, Ralf Rangnick, ambos acordaron que el jugador se tome ahora un descanso y vuelva a evaluar su futuro con Austria a comienzos de 2027.

"Hemos acordado que ahora me tomaré un descanso y que a principios del próximo año hablaremos sobre si regresaré a la selección para disputar la fase de clasificación para la Eurocopa", señaló el jugador.

Rangnick aseguró que comprende la decisión, aunque lamentó no poder contar con él en la Liga de Naciones, y destacó que Sabitzer, que ha marcado 27 tantos con la camiseta austríaca, sigue abierto a regresar cuando el equipo lo necesite.

El centrocampista ha disputado cuatro grandes torneos con Austria, tres Eurocopas (2016, 2021 y 2024) y el último Mundial, una cifra que sólo comparte en la historia de la selección con Marko Arnautovic, que se retiró de la selección tras el campeonato del mundo.

Austria debutará en la Liga de Naciones el 24 de septiembre ante Israel en Linz y recibirá tres días después a Kosovo en Viena.