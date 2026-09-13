Samu vuelve a los partidos y a los goles con el Oporto tras su lesión

Samu saltó al campo en los últimos compases del encuentro de 60 minutos que se disputó en la ciudad deportiva del Oporto, y marcó el segundo tanto de su equipo en el minuto 58.

El primero fue obra de su compatriota, el extremo vasco Borja Sainz, que también marcó este sábado en la goleada de los 'dragones' sobre el Casa Pia (1-4) en la sexta jornada de la Liga Portugal.

Samu Aghehowa, de 22 años, se acerca a su recuperación tras haber sufrido un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior en un partido del Oporto el 9 de febrero, lo que le hizo quedarse fuera del resto de la temporada y del Mundial de 2026.

Aun así, el delantero natural de Melilla resultó fundamental para su conjunto, Oporto, ya que fue su máximo goleador con 20 goles, 13 de ellos en la Liga Portugal que los blanquiazules terminaron ganando.