Sebastián Cáceres: "El equipo se merecía los tres puntos"

“Creo que el equipo ha hecho un buen partido, pese a que con este resultado no se ha podido reflejar todo lo bueno que hicimos. El equipo se merecía los tres puntos porque ellos nos generaron muy poco y con una pelota quieta nos terminan convirtiendo el gol”, indicó tras el encuentro.

El defensa central destacó que su equipo generó “muchas ocasiones” para “poder liquidar el partido” antes de que el rival explotase, nuevamente, la fragilidad celeste en la defensa de la estrategia.

“Ellos nos generaron muy poco y nos han hecho un gol. Todos nos vamos con la sensación de que era una victoria de cajón por todo lo que hicimos, pero el fútbol es así”, comentó.

A nivel personal, el exfutbolista del América de México dijo estar “muy contento” por su debut con el Celta, en un partido en el que acusó los nervios en las primeras jugadas.

“En las primeras pelotas no decidí bien, pero los compañeros siempre me estuvieron arropando y eso me dio mucha confianza. Sé que el cambio no es fácil, que hay que pasar un periodo de adaptación, por eso agradezco mucho toda la confianza que el grupo tiene en mí”, concluyó.