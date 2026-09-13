Sesión de recuperación para el Real Madrid después de ganar al Rayo

A diferencia de lo que decidió tras el encuentro contra el Inter de Milán de la Liga de Campeones, Jose Mourinho no dejó el día libre a sus jugadores, convocados en la Ciudad Real Madrid a las 10.00 horas (8.00 GMT) para una sesión de preparación a puerta cerrada.

El técnico portugués contó con todos los hombres disponibles, incluidos Raúl Asencio, que volvió a los entrenamientos antes del encuentro contra el Rayo y entró en la convocatoria, y el trío formado por Tchouaméni, Endrick y Pitarch, que acumulan ya una semana de trabajo con el grupo.

La sesión constó de ejercicios de recuperación para los once titulares del encuentro del sábado. El resto del equipo hizo, según el club blanco, series de presión, combinaciones, ejercicios de definición y varios partidos en campos de dimensiones reducidas.

El Real Madrid tiene poco margen para la recuperación, ya que está inmerso en una semana con tres partidos en apenas nueve días. El del Rayo fue el primero, y el segundo será la visita al Elche el martes 15 de septiembre (19.30 GMT), en la sexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española). El próximo domingo espera, además, el derbi contra el Atlético de Madrid (14.15 GMT).

Siguen en sus procesos de recuperación los lesionados de larga duración Éder Militao, Rodrygo y Ferland Mendy, los únicos jugadores que Mourinho no tiene disponibles.