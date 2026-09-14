4-1. El Leeds golea al Newcastle y se coloca en puestos de Liga de Campeones

Una sobresaliente primera mitad fue suficiente para que los 'Peacocks' infringiesen la primera derrota de la temporada al conjunto entrenado por el alemán Matthias Jaissle, que colocó en el once titular al español Nico González y al belga Matías Fernández-Pardo, uno de los últimos fichajes del club.

El gran trabajo ofensivo del punta local Dominic Calvert-Lewin, que parece recuperar el gran nivel que mostró por momentos en el Everton, fue clave para que el Leeds mantenga su invicto en la liga después de cuatro jornadas.

Un gol en propia meta del joven Lewis Miley, otro de Jayden Bogle y otro de Calvert-Lewin al borde del descanso, dejaron el choque encarrilado para los de Daniel Farke.

Tras la reanudación, el suizo Noah Okafor puso el 4-0 en el marcador, aunque el Newcastle marcó el gol de la honra por medio de Bazoumana Toure en el minuto 90.

Así, los 'Peacocks', con 8 puntos, escalan hasta el tercer puesto de la tabla, quedándose solo por detrás de los invictos Arsenal y Manchester City. Por su parte, el Newcastle, con su primera derrota del curso, se queda en el duodécimo lugar con 5 puntos.