Anselmi (Elche), sobre Buonanotte: "Cuanto más tengamos la bola, más va a lucir él"

“Cuanto más tiempo tengamos la bola, más va a lucir él”, incidió el argentino en la rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid, correspondiente a la sexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Anselmi calificó de “un privilegio” enfrentarse por primera vez a un entrenador de la experiencia del portugués Jose Mourinho, entrenador del conjunto blanco, actualmente segundo de la clasificación, a tres puntos del líder, Barcelona.

“Los mejores maestros que tenemos los entrenadores son los rivales, porque son los que contrarrestan tus ideas y te llevan a aprender nuevas formas de ganar”, aseveró.

Sobre la mejor forma para que su equipo puede defenderse de un rival del potencial del Real Madrid, el técnico rosarino afirmó que es “tener la bola”, además de “tener paciencia” para construir después el ataque.

El argentino afirmó que su equipo se enfrenta a un gran rival “con mucha jerarquía”, pero destacó que el empate en Bilbao, por la forma de competir de sus jugadores, ha generado en el grupo “fortaleza” y unidad.

“Este es el camino a transitar”, añadió el preparador, que incidió en que su equipo no le puede dar grandes espacios a los jugadores del Real Madrid.

Anselmi descartó que vaya a plantear el partido pensando en el siguiente, del próximo viernes ante el Espanyol de Barcelona, pero precisó que “hay que ser inteligentes para administrar las cargas de trabajo”.

El rosarino no descartó modificar “algunas estructuras tácticas” para hacer frente al Real Madrid, ya que recordó que su equipo tiene la “capacidad” de adaptarse a diferentes circunstancias en un mismo encuentro.

El técnico confirmó que el central argentino Kevin Lomónaco, único refuerzo que aún no ha debutado, sigue con su proceso de adaptación y aseguró que la fórmula para frenar a jugadores con la velocidad y el talento de Kylian Mbappé o Vinicius Jr. es hacer “ayudas constantes para interrumpir su camino a la portería”.

“Hay que estar concentrados y atentos, no les puedes regalar nada, porque un segundo tarde se paga caro ante este tipo de jugadores”, apostilló.