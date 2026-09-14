Camello contra Roberto Fernández, duelo de goleadores en Butarque

Por tercera vez en lo que va de temporada el Rayo vuelve a ejercer de local en Butarque. Esta vez será ante el Espanyol igual que antes lo hizo frente al Alavés y el Real Racing Club de Santander, antes lo que empató (1-1) y ganó (3-2), respectivamente, sumando los únicos cuatro puntos que tiene en la clasificación, puesto que en las tres salidas ha perdido.

Para este partido, Beñat San José sigue teniendo numerosas bajas. Por lesión no están disponibles el defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd, el extremo Isi Palazón, el atacante angoleño Randy Nteka y el portero argentino Augusto Batalla, operado recientemente de una fractura en la tibia derecha. A ellos cuatro se suma el mediapunta Jorge de Frutos, al que le queda un partido de sanción.

Por contra, la buena noticia es que recupera al extremo Fran Pérez, que cumplió sanción en el Bernabéu, aunque podría ocupar una plaza en el banquillo debido a la buena actuación del georgiano Georgiy Tsitaishvili, que fue uno de los jugadores más destacados frente al Real Madrid junto con Sergio Camello, que lleva seis goles en las cinco primeras jornadas de Liga.

Para buscar la victoria, el Rayo tendrá que frenar su sangría de goles encajados. Dos con el Sevilla, uno con el Alavés, cinco frente al Barcelona, dos con el Real Racing Club de Santander y cuatro contra el Real Madrid lucen en el casillero de tantos encajados del Rayo, lo que supone una media de 2,8 por encuentro, una cifra inasumible para un equipo que tiene como objetivo la permanencia.

El Espanyol, por su parte, visita al Rayo Vallecano con el objetivo de seguir escalando hacia el nueve de nueve en una semana de tres partidos: ganó a Osasuna (0-2), se mide mañana al cuadro madrileño y el viernes recibe al Elche en el RCDE Stadium.

El último triunfo ha dado alas a los futbolistas blanquiazules, que llegan al encuentro frente al Rayo con la moral alta y con un fútbol cada vez más afinado. La acumulación de partidos calibrará también el nivel físico de la plantilla periquita en los compases iniciales de la temporada.

El nombre a seguir en esta jornada es claramente el delantero Roberto Fernández. El atacante blanquiazul firmó un doblete frente a Osasuna y acumula cinco dianas esta temporada, situándose como el mejor argumento ofensivo de los catalanes. Está inspirado y desea mantener su dinámica frente al Rayo Vallecano.

El entrenador, Manolo González, no podrá contar con los delanteros Kike García y Javi Puado, ambos lesionados. Tampoco con el central Andoni Gorosabel, adquiriendo ritmo de competición, ni el medio Jofre Carreras, con molestias en el pubis de última hora.

Por otra parte, los precedentes entre ambos conjuntos están equilibrados. En las últimas cinco veces en las que el Espanyol se ha enfrentado como visitante al Rayo, el balance ha sido de dos victorias para cada equipo y un empate. El último duelo, correspondiente al curso 2025-26, finalizó con triunfo local (1-0).

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa; Valentín, Bouare; Tsitaishvili, Unai López, Álvaro; Camello.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Hinojo; Moscardo, Edu Expósito; Bryan Zaragoza, Calatrava, Dolan, Roberto Fernández.