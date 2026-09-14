Fútbol Internacional
14 de septiembre de 2026 a la - 18:30

Ceballos, 'redebut' con el Betis nueve años después

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Madrid, 14 sep (EFE).- Dani Ceballos, que ha vuelto esta campaña al Betis tras su estancia en el Real Madrid, ha vuelto a jugar con el conjunto sevillano en el partido de LaLiga EA Sports ante el Villarreal nueve años después.

Por EFE
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Ceballos jugó su último encuentro con el cuadro heliopolitano el 20 de mayo de 2017, en El Molinón ante el Sporting de Gijón, que concluyó con empate a dos tantos.

Luego salió al Real Madrid, en el que ha estado desde entonces al margen de los dos cursos en los que estuvo cedido en el Arsenal inglés, y por fin ha podido volver a jugar con su equipo del alma, que venció en El Madrigal por 1-2.

Ceballos saltó al césped a los 57 minutos para sustituir a Isco Alarcón, otro jugador con pasado madridista e internacional como el mediocampista de Utrera, y trabajó con acierto y precisión para que el cuadro que dirige el chileno Manuel Pellegrini sellara un nuevo triunfo que le sitúa en la tercera plaza de la clasificación, empatado con el Real Madrid y a tres puntos del Barcelona.