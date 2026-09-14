El Aston Villa será el rival del Sevilla el 2 de octubre en el Trofeo Antonio Puerta

El Sevilla comunicó este lunes que el Aston Villa es "un rival de postín para un trofeo que cumple quince ediciones" y que se puso en marcha "en el verano de 2008, cuando se cumplía un año de la pérdida del insigne canterano nervionense".

"En sus siete primeras ediciones, el Sevilla FC siempre se midió a un rival nacional, hasta que en 2016, en la VIII edición, visitó Nervión el Boca Juniors. Roma y Schalke 04 continuaron con el toque internacional del trofeo en las dos siguientes ediciones, previas al obligado parón por la pandemia en 2020 y 2021", recuerda el Sevilla en su escrito.

El Cádiz, en 2022, fue el último adversario español hasta la fecha, pues en los últimos precedentes fueron Independiente del Valle de Ecuador y los saudíes Al-Ittihad y Al-Qadsiah.

Con la llegada del Aston Villa FC, entrenado por el extécnico del Sevilla Unai Emery y que cuenta con los españoles Alejandro Garnacho y Pau Torres, amén de otros jugadores importantes como Amadou Onana, Boubacar Kamara, Ibrahim Mbaye, Nicolás Jackson, Joao Gomes o Johan Manzambiel, el Trofeo Antonio Puerta tendrá por primera vez protagonismo de la Premier League.

Además, será la quinta vez que la fecha de disputa se aleje de la pretemporada, como ya ocurriera por primera vez en noviembre de 2010 ante el Granada. También pasó en noviembre de 2013 y 2016 ante el Almería y el Boca Juniors, respectivamente, así como en marzo de 2019 ante el Schalke 04.

En lo referente al palmarés, el Sevilla aspira a levantar su decimotercer trofeo de campeón, pues hasta la fecha sólo se lo arrebataron el Granada en la tercera edición -en la tanda de penaltis- y el Boca Juniors en la octava, tras imponerse por 3-4.

Antonio Puerta, de 22 años, falleció el 28 de agosto de 2007 en un hospital de Sevilla (suroeste de España), tres días después de sufrir varios desmayos y un paro cardiorespiratorio, mientras disputaba un partido frente al Getafe.