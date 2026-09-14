El defensa Fernando Calero vuelve a entrenarse con el grupo tras un mes lesionado

Calero, durante el encuentro disputado en el estadio Alfonso Murube el pasado 7 de agosto (2-1), sufrió un golpe en la zona costal que le hizo retirarse, para posteriormente someterse a unas pruebas que determinaron la gravedad de la lesión.

El jugador podría regresar al equipo para el encuentro del próximo domingo en el campo del Getafe, ya que para la visita del Villarreal, este jueves en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, es demasiado precipitado.

También se incorporaron este lunes al trabajo los defensas Álex Pastor y Adam Aznou y el centrocampista Carlos Dotor, que fueron bajas el domingo en Vigo ante el Celta (1-1) por mermas físicas.

Siguen lesionados el defensa Diego Murillo, el centrocampista Aaron Ochoa y el delantero Julen Lobete, este pendiente de una intervención quirúrgica por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.