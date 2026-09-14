El francés Stéphane Burchkalte, nuevo secretario general de FIFPRO

FIFPRO anunció que Burchkalter sustituye a Alex Philips, nacido en Francia y con nacionalidad británica, que ocupó el cargo desde noviembre de 2024 y que el pasado 3 de agosto anunció su salida de la organización.

Antes de su designación, Burchkalter desempeñó el cargo de secretario general adjunto de FIFPRO desde 2019 y el de secretario general interino durante 2024.

También fue secretario general de FIFPRO África y cuenta con una amplia experiencia en el movimiento sindical de futbolistas gracias a su trabajo en el sindicato francés de futbolistas UNFP, en el que ha ocupado el cargo de director del Departamento Jurídico.

"He tenido el privilegio de trabajar al servicio de los jugadores tanto a nivel nacional como internacional a lo largo de mi carrera, y cada experiencia ha reforzado mi convicción de la importancia de contar con una representación de los y las futbolistas sólida e independiente. Volver a FIFPRO en este cargo supone una gran responsabilidad y estoy deseando aprovechar todas esas experiencias para servir a nuestros sindicatos afiliados y a los y las futbolistas de todo el mundo", afirmó.

En un comunicado, el sindicato explicó que durante la reunión de tres días en Buenos Aires el Consejo debatió también la orientación estratégica de FIFPRO y la evolución de las relaciones con las principales partes interesadas del fútbol.

"Nos encontramos en un momento crucial para el fútbol profesional y para la representación de los y las futbolistas. Nuestra responsabilidad es proteger los derechos y el bienestar de los jugadores, pero no nos limitamos a eso", aseguró su presidente, el argentino Sergio Marchi.

Para este, el sindicato sigue "reforzando la posición de los jugadores dentro del sector del fútbol para que su voz colectiva tenga mayor peso en las decisiones que determinan el futuro de este deporte".

"Las conversaciones mantenidas en Buenos Aires reflejaron esa ambición. Queremos seguir forjando relaciones sólidas en el mundo del fútbol, al tiempo que garantizamos que los y las futbolistas sean reconocidos como una parte fundamental del proceso de toma de decisiones", añadió.