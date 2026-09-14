Fabio Cardoso se reintegra al trabajo de grupo tras no hallar acomodo en el mercado

A pesar de no estar en la dinámica de grupo, la inscripción del futbolista continúa en vigor -conserva el dorsal '15' de la pasada campaña- debido a la prohibición de privar de su ficha profesional a un jugador bajo contrato.

Fabio Cardoso, central de 32 años, ha estudiado alguna oferta tanto de campeonatos del Próximo Oriente como de la Primeira Liga de su país, cuyo mercado estival concluye este martes, pero ninguna ha terminado de convencerlo, por lo que el entrenador sevillista, Luis García Plaza, ha decidido que se una al trabajo de grupo.

Esta rehabilitación del veterano futbolista luso coincide con la falta de efectivos del Sevilla en el eje de la zaga, ya que el senegalés Arouna Sangante, titular en tres de las cinco jornadas que se llevan de LaLiga, padece esguince de tobillo y que el brasileño Marcao Teixeira acaba de recibir el alta tras una prolongada baja por una lesión muscular.

Sin embargo, fuentes del club han informado a EFE de que será "muy complicado" que Cardoso cuente para García Plaza, ya que incluso el futbolista del filial Iker Muñoz lo antecede en los planes del entrenador, y que la voluntad de la entidad continúa siendo resolver el contrato que los une en cuanto sea posible.

Fabio Cardoso llegó en los últimos días del mercado veraniego de 2025 al Sevilla como agente libre procedente del Al-Ain emiratí, donde estaba cedido por el Oporto, y en su única campaña en el club apenas si participó en cinco encuentros oficiales.