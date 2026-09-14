Guadalajara golea a Pumas y toma el liderato en México

El equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito llegó a 17 puntos. Pumas, del guardameta costarricense Keylor Navas, quedó con 11 en la décima posición.

También este domingo, en el partido entre los peores equipos del certamen, Santos Laguna, penúltimo con 4 puntos, derrotó por 2-1 a Juárez, que yace en el fondo de la clasificación sin puntos.

Por Santos marcaron el argentino Ezequiel Bullaude y Esteban Lozano. Juárez anotó de penalti a través del colombiano Óscar Estupiñán.

El telón de la octava jornada caerá este lunes con el choque entre San Luis y León.