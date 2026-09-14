Guadalajara proyecta ser sede de tres competencias internacionales de fútbol

"Estamos buscando tres competencias internacionales para que vengan a este estadio, una de la Confederación (Concacaf) y dos de carácter mundial. Lo estamos trabajando con el Club Guadalajara y con la Federación Mexicana de Fútbol", aseveró el gobernador.

Lemus destacó que Guadalajara fue una de las sedes que más se brilló durante el Mundial 2026, organizado en conjunto por México, Estados Unidos y Canadá.

"Demostramos ser la mejor sede de los tres países. Sé que es difícil poderlo medir, pero si ustedes ven las calificaciones de distintas asociaciones y empresas internacionales de turismo, todos dicen: Guadalajara fue la mejor sede", subarayó Lemus.

Según sus datos, durante los cuatro partidos de Copa del Mundo que la ciudad albergó se recibieron 2.5 millones de personas que dejaron una derrama de 11.500 millones de pesos.

Pablo Lemus estuvo presente en la develación de la placa conmemorativa que acreditó al estadio Guadalajara como sede mundialista.

En la ocasión también estuvieron presentes Jürgen Mainka, Chief Tournament Officer de FIFA; Monserrat Hidalgo y Olimpia Cabral, que se desempeñaron como Host City Manager durante el Mundial y Amaury Vergara, propietario del Club Guadalajara del fútbol mexicano.

La ciudad de Guadalajara ha sido tres veces sede de Copa del Mundo en la historia.

En 1970 y 1986 los partidos que recibió se efectuaron en el estadio Jalisco; en este 2026 el estadio Akron, denominado Guadalajara durante la justa, tuvo su primera participación.

El Akron fue inaugurado en el 2010 con el objetivo de albergar la máxima competencia futbolística a nivel mundial, algo que cumplió este año.