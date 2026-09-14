Guatemala inicia su preparación para la Liga de Naciones de la Concacaf

El combinado que dirige el seleccionador mexicano Luis Fernando Tena completó este lunes su primer día de entrenamientos con los futbolistas que militan en el país centroamericano, tras la oficialización de la convocatoria efectuada la semana pasada.

Posteriormente se unirán los jugadores que militan en el extranjero, como Darwin Lom, quien juega en The Strongest de Bolivia, u Óscar Santis, del DPMM FC de Malasia.

El seleccionado de Tena se encuentra en el grupo B de la Liga de Naciones junto con Jamaica, El Salvador, Surinam, Honduras y Martinica, aunque el sorteo estableció que Guatemala solo jugará contra los tres primeros países mencionados. El certamen regional definirá a los clasificados para la Copa Oro 2027.

El equipo guatemalteco debutará contra Jamaica el 25 de septiembre como visitante y tres días después recibirá como local a la selección salvadoreña orientada por el colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

Posteriormente, el 2 de octubre, Guatemala visitará a la selección de Surinam y cerrará su participación en la Liga de Naciones ante el equipo surinamés, de local tres días después.

Tena ya hizo su primera convocatoria de veinticuatro jugadores para comenzar la preparación de cara al torneo regional, en la que no figuran muchas novedades, ya que incluyó a los mismos legionarios que estuvieron en la última eliminatoria mundialista, entre ellos el guardameta Nicholas Hagen, del Columbus Crew estadounidense.

Figura también el defensa Aaron Herrera, quien luego de jugar con el DC United de Estados Unidos actualmente no tiene equipo, así como también están los nombres de Lom y Santis.

Otros 'foráneos' convocados por Tena son los delanteros Arquímides Ordóñez, del FC Tulsa, club que compite en la USL Championship (Segunda División de Estados Unidos), y Olger Escobar, del Montreal, aunque, según medios locales, Ordóñez sufre una lesión que lo alejará de la convocatoria.

Completan la lista de futbolistas guatemaltecos en el exterior el delantero Rubio Rubín (El Paso Locomotive, USL Championship) y el centrocampista Matthew Evans (Wacker Innsbruck, Austria).

De igual manera, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala anunció este lunes que a partir de este martes pondrá a la venta los boletos para el primer partido de local de Guatemala frente a El Salvador, programado para el 28 de septiembre.