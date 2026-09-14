Guruzeta y Canales siguen al margen y son seria duda para la visita al Levante

En la previa del encuentro ante el conjunto ilicitano el técnico, Edin Terzic, avanzó la posibilidad de que el centrocampista y el delantero regresaran esta semana al trabajo con sus compañeros, pero a dos días para el próximo encuentro el centrocampista se ha ejercitado junto a Dani Vivian, baja segura en el Ciutat de Valencia, y el delantero ni siquiera ha salido al exterior.

En el cuarto de hora abierto a los medios de comunicación, además de a Vivian y Canales entrenando en uno de los campos anexos, se ha podido ver ejercitarse a los suplentes frente al Elche mientras los titulares completaban la habitual sesión de recuperación en las instalaciones interiores.

La principal duda de Terzic para el partido de Valencia es el estado físico de Iñaki Williams. El capitán fue sustituido el sábado debido a un golpe en un pie, si bien el técnico se mostró optimista en la rueda de prensa posterior y no descartó la disponibilidad del delantero ante el conjunto granota.

Terzic probablemente resolverá esta incógnita en la comparecencia ante los medios de comunicación prevista mañana martes a las 13.30 horas al término del último entrenamiento previo al partido frente al Levante.