Honduras convoca a 26 jugadores para la Liga de Naciones

Honduras convoca a 26 jugadores para la Liga de Naciones

Tegucigalpa, 14 sep (EFE).- El entrenador de la selección de Honduras, el español José Francisco Molina, convocó este lunes a 26 jugadores para los partidos de la Liga de Naciones, en los que abrirá el 25 de septiembre contra Surinam.