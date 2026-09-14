Manolo González: "Queremos el nueve de nueve, es nuestra ambición"

El Espanyol derrotó a Osasuna el sábado (0-2), se mide al Rayo Vallecano mañana y recibe al Elche el viernes. "No miramos más allá. Lo que importa es el futuro inmediato", ha destacado el técnico en rueda de prensa, en el RCDE Stadium, mientras señalaba la dificultad del siguiente duelo frente al cuadro madrileño.

Sobre las posibles rotaciones, González ha avanzado que no cree "mucho" en ellas: "Creo en el tipo de partido, cada rival tiene virtudes y defectos. Jugamos tres encuentros en una semana, es un tema de estado físico. Es una barbaridad jugar tres en seis días. El equipo debe competir mañana y viernes al máximo nivel".

González ha apuntado que el equipo "se ha recuperado bien" y ha alabado a los servicios médicos y a los preparadores físicos. De todos modos, ha apuntado que se trata de encuentros "con mucha carga e intensidad" para que lleguen "tan pronto" en el calendario de la competición.

Por otra parte, el entrenador ha valorado el momento realizador de su delantero Roberto Fernández, que suma cinco dianas: "Si Roberto consigue esta media de goles y es el potencial real que tiene, el año que viene estará en el Manchester City. Debemos ir con cuidado".

El técnico ha apostado por analizar su prudencia el momento del ariete. "Poco a poco. Quizá está dos partidos sin marcar y diremos que está muy mal. Está haciendo lo que hace siempre, con la gran suerte de que ahora están cayendo para ponerlas dentro. Lo que está haciendo es muy, muy complicado y más en clubes que no son Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid", ha reflexionado.

Preguntado por el hecho de jugar en el estadio de Butarque, González se ha centrado únicamente en lo deportivo: "A las 21:00 horas (después del partido) diré si nos ha beneficiado o no. Están acostumbrados a jugar ahí. Es un partido complicadísimo jueguen donde jueguen".

González ha indicado que los puntos que atesora el Rayo Vallecano, cuatro, son "engañosos" y ha recordado que ha jugado en los campos del Barcelona y el Madrid. "Compitieron bien en los dos estadios. Es un equipo complicado que hace las cosas bien. El público siempre les apoya", ha analizado.

En cuanto al margen de crecimiento del Espanyol, el entrenador ha insistido en que es amplio: "Nos queda por mejorar todo. Si queremos ser un equipo competitivo que pueda estar a buen nivel y aspirar a cosas mejoras, nos falta todo. Defender el área, duelos, transiciones, balón parado, tener más el balón, atacar a la espalda... Queda mucho camino".