Fútbol Internacional
14 de septiembre de 2026 a la - 06:05

Militao, trabajo específico para acelerar en su recuperación

Imagen sin descripción

Madrid, 14 sep (EFE).- El brasileño Éder Militao, defensa del Real Madrid, llevó a cabo este lunes trabajo específico sobre el césped de los campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, en Madrid, como parte de su puesta a punto para recuperarse de una lesión que le mantiene fuera de los terrenos de juego desde hace cinco meses.

Por EFE

Militao fue operado en Finlandia en el mes de abril de una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda y afronta ahora la recta final de su recuperación con el objetivo de volver a los terrenos de juego en octubre.

Además de Militao, Mourinho contará con las bajas ante el Elche este martes (21:30 horas CEST, -2 GMT) del francés Ferland Mendy y el brasileño Rodrygo Goes.

Un último entrenamiento antes del partido en el estadio Martínez Valero de baja carga y gestión de esfuerzos al haber disputado el último partido el sábado.

Mourinho perfilará un once titular ante el Elche en el que, salvo contratiempo, repetirán Mbappé, Vinícius y Bellingham en ataque, con Arda Güler volviendo a la titularidad tras jugar 15 minutos de alto nivel ante el Rayo Vallecano.