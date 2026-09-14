Militao, trabajo específico para acelerar en su recuperación

Militao fue operado en Finlandia en el mes de abril de una rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda y afronta ahora la recta final de su recuperación con el objetivo de volver a los terrenos de juego en octubre.

Además de Militao, Mourinho contará con las bajas ante el Elche este martes (21:30 horas CEST, -2 GMT) del francés Ferland Mendy y el brasileño Rodrygo Goes.

Un último entrenamiento antes del partido en el estadio Martínez Valero de baja carga y gestión de esfuerzos al haber disputado el último partido el sábado.

Mourinho perfilará un once titular ante el Elche en el que, salvo contratiempo, repetirán Mbappé, Vinícius y Bellingham en ataque, con Arda Güler volviendo a la titularidad tras jugar 15 minutos de alto nivel ante el Rayo Vallecano.