Mourinho repite convocatoria para visitar el Elche

No recupera ‘Mou’ a ninguno de los tres lesionados: los brasileños Rodrygo Goes, Éder Militao y el francés Ferland Mendy.

De ellos, Militao es el que más cerca está de volver, al llevar a cabo ya trabajo de recuperación sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Con los mismos 24 jugadores afrontará el Real Madrid su tercera salida de la temporada, tras ganar en el minuto 90 en casa del Espanyol (2-1) y perder ante el Betis (0-1).

. Defensas: Asencio, Trent, Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.