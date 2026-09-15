2-3. Arbeloa se lleva otra alegría en la Copa de la Liga

Palacios, con un gol y un asistencia, lideró el triunfo de los de Arbeloa, que toma un poco de aire después de un inicio complicado de liga en el que perdió los tres primeros encuentros antes de sacar un buen empate a cero de Anfield.

En su visita al London Stadium, los 'Cottagers' empezaron ganando gracias a un cabezazo de Rodrigo Muñiz -titular en sustitución de Gonzalo García-, tras centro con la zurda de Palacios. Minutos después, y tras el empate del West Ham por parte del incombustible Callum Wilson, Palacios volvió a aparecer, esta vez en carrera y solo contra el portero para definir con mucha clase y con la pierna diestra.

Pese a que lo tenía controlado el conjunto de Arbeloa, el brasileño Pablo igualó el partido antes del descanso y no fue hasta el minuto 78 cuando Oscar Bobb, tras una perdida en campo propio del West Ham, desniveló la eliminatoria con una jugada individual.

El Fulham, que sigue soñando con llegar lejos en esta competición, se une a Newcastle United, Bradford City, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Sunderland y Peterborough.

El sorteo de los cruces de octavos se celebrará este miércoles al término del encuentro entre Manchester United y Brighton & Hove Albion.