Fútbol Internacional
15 de septiembre de 2026 a la - 07:50

Aprobados los cambios de ascensos y descensos para el nuevo formato a partir de 2028-2029

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Madrid, 15 sep (EFE).- El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó este martes una serie de ajustes en el sistema de ascensos y descensos de la Liga de Naciones 2026-2027, para facilitar la transición al nuevo formato que tendrá la competición a partir de la edición 2028-2029, con tres ligas en lugar de cuatro.

Por EFE
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Con el cambio de modelo que fue aprobado en mayo de 2026, cada liga estará formada por tres grupos de seis equipos que disputarán seis partidos contra cinco rivales diferentes: en casa o fuera contra selecciones de bombos distintos y en casa o fuera contra el rival de su mismo bombo.

La Liga C incluirá un grupo de 7 equipos, cuyo calendario comenzará una ventana antes.

Los cuartos de final, la final a cuatro y los 'playoffs' de ascenso/descenso se mantendrán sin cambios.

Según los ajustes aprobados este martes, el nuevo sistema de ascenso y descenso se basará en la clasificación de las selecciones al término de la fase liga de la competición de esta temporada 2026-2027, que empezará el próximo día 24 con Portugal como defensora del título y España como subcampeona.

Los 'playoffs' de la Liga A/B los disputarán los dos equipos peor clasificados entre los terceros de la Liga A y los dos equipos mejor clasificados entre los cuartos esta misma contra los cuatro subcampeones (segundos) de la Liga B.

Los 'playoffs' de la Liga B/C los jugarán los cuatro equipos en cuarta posición de la Liga B contra los cuatro subcampeones (segundos) de la Liga C.

Los cuatro ganadores de grupo de la Liga B ascenderán a la Liga A.

Los dos peor clasificados entre los cuartos puestos de la Liga A descenderán a la Liga B.

Los cuatro ganadores de las eliminatorias de 'playoff' de la Liga A/B jugarán en la Liga A y los cuatro derrotados lo harán en la Liga B.

Los cuatro ganadores de grupo de la Liga C ascenderán la Liga B.

Los cuatro ganadores de las eliminatorias de 'playoff' de la Liga B/C jugarán en la Liga B y los cuatro perdedores en la C.

Dado que ya no habrá Liga D, todos los equipos de la Liga D ascienden a la Liga C.

La composición de la Liga A de la temporada 2028-2029 incluirá a los 8 cuartofinalistas de la Liga A; los 2 mejor clasificados en el tercer puesto de la Liga A; los 4 ganadores de grupo de la Liga B y los 4 ganadores de los 'playoffs' de la Liga A/B.

La UEFA anunció que la próxima reunión de su Comité Ejecutivo se celebrará en Belfast (Irlanda del Norte) el 7 de diciembre, el día siguiente del sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2028 de Reino Unido y República de Irlanda, que tendrá lugar en la misma ciudad.