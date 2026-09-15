Aprobados los cambios de ascensos y descensos para el nuevo formato a partir de 2028-2029

Con el cambio de modelo que fue aprobado en mayo de 2026, cada liga estará formada por tres grupos de seis equipos que disputarán seis partidos contra cinco rivales diferentes: en casa o fuera contra selecciones de bombos distintos y en casa o fuera contra el rival de su mismo bombo.

La Liga C incluirá un grupo de 7 equipos, cuyo calendario comenzará una ventana antes.

Los cuartos de final, la final a cuatro y los 'playoffs' de ascenso/descenso se mantendrán sin cambios.

Según los ajustes aprobados este martes, el nuevo sistema de ascenso y descenso se basará en la clasificación de las selecciones al término de la fase liga de la competición de esta temporada 2026-2027, que empezará el próximo día 24 con Portugal como defensora del título y España como subcampeona.

Los 'playoffs' de la Liga A/B los disputarán los dos equipos peor clasificados entre los terceros de la Liga A y los dos equipos mejor clasificados entre los cuartos esta misma contra los cuatro subcampeones (segundos) de la Liga B.

Los 'playoffs' de la Liga B/C los jugarán los cuatro equipos en cuarta posición de la Liga B contra los cuatro subcampeones (segundos) de la Liga C.

Los cuatro ganadores de grupo de la Liga B ascenderán a la Liga A.

Los dos peor clasificados entre los cuartos puestos de la Liga A descenderán a la Liga B.

Los cuatro ganadores de las eliminatorias de 'playoff' de la Liga A/B jugarán en la Liga A y los cuatro derrotados lo harán en la Liga B.

Los cuatro ganadores de grupo de la Liga C ascenderán la Liga B.

Los cuatro ganadores de las eliminatorias de 'playoff' de la Liga B/C jugarán en la Liga B y los cuatro perdedores en la C.

Dado que ya no habrá Liga D, todos los equipos de la Liga D ascienden a la Liga C.

La composición de la Liga A de la temporada 2028-2029 incluirá a los 8 cuartofinalistas de la Liga A; los 2 mejor clasificados en el tercer puesto de la Liga A; los 4 ganadores de grupo de la Liga B y los 4 ganadores de los 'playoffs' de la Liga A/B.

La UEFA anunció que la próxima reunión de su Comité Ejecutivo se celebrará en Belfast (Irlanda del Norte) el 7 de diciembre, el día siguiente del sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2028 de Reino Unido y República de Irlanda, que tendrá lugar en la misma ciudad.