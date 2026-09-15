El colombiano Diber Cambindo hace dos goles en el triunfo del León sobre el San Luis

Con el resultado, el León llegó a 13 puntos para colocarse sexto en el certamen; San Luis se quedó con seis unidades en el lugar 16.

En un primer tiempo de ida y vuelta, los contendientes generaron varias llegadas, pero no tuvieron puntería.

San Luis tuvo las opciones más claras. Primero, al 39, con un disparo del francés Sebastien Salles-lamonge, que apenas pasó desviado de la portería; dos minutos más tarde con un remate de tijera del español Rafael Llorente que raspó el poste derecho del arco defendido por Óscar García.

Por León, el colombiano Daniel Arcila inquietó con par de disparos de larga distancia que el guardameta Manuel Lajud alcanzó a atajar.

En el segundo lapso el León fue más ofensivo. Consiguió el 1-0 al 49 en una jugada en la que luego de una serie de rebotes dentro del área Dibe Cambindo remató con pierna izquierda para vencer a Lajud.

El local mantuvo el pulso, lo que le permitió sentenciar el 2-0 al 71 en un contragolpe en el que Cambindo venció a Lajud en mano a mano.

Se destacó en la octava jornada la actuación del Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito, con su goleada 3-0 sobre los Pumas UNAM, triunfo que los coloco en la cima del Apertura con 17 puntos.

Los felinos se quedaron con 11 unidades en la undécima posición.

El otro partido que robó la atención fue el derbi de la Ciudad de México en el que el campeón Cruz Azul venció al América 4-3.

La victoria llevó a La Máquina a sumar 15 puntos en la cuarta posición, a uno de las Águilas que marchan tercero con 16.

También acaparó reflectores la goleada del Toluca, que entrena el argentino Antonio Mohamed, por 5-2 sobre el Atlas, de su compatriota Hernán Crespo.

Con el triunfo, los Diablos Rojos son segundos con 16 unidades; el Atlas se quedó en 13 puntos en el octavo escalón.

En el resto de los resultados de la fecha siete el Monterrey y los Tigres UANL igualaron sin goles, el Pachuca goleó 0-3 al Atlante, Puebla le ganó 0-1 al Necaxa, Querétaro superó 0-1 al Tijuana y Santos Laguna derrotó 2-1 al Juárez FC, que se mantiene en el último lugar de la tabla con cero puntos.

El venezolano Salomón Rondón sigue como máximo anotador, con ocho tantos, seguido del argentino Lucas Ocampos, con cinco.