Hamza Abdelkarim: "Los minutos llegarán; tengo que estar preparado para ello"

El internacional egipcio, de 18 años, ha comparecido ante los medios de comunicación en el museo del club azulgrana tras ampliar el vínculo con la entidad catalana, que lo incorporó durante el pasado mercado de invierno al Juvenil A, inicialmente como cedido, y ejerció este verano la opción de compra de 1,5 millones de euros al Al Ahly para hacerse con sus servicios.

Abdelkarim fue el máximo goleador de la pretemporada del primer equipo, con cuatro goles en cinco amistosos, y el pasado 31 de agosto hizo su debut oficial en el partido contra el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou, jugando los últimos minutos del encuentro.

Desde entonces, no ha entrado en los planes de Flick, una circunstancia que, según ha explicado, no parece preocuparle, ya que afronta su nueva etapa en el Barça con el objetivo de "mejorar" como futbolista.

"No creo que la negociación por mi renovación tuviera algo que ver con el hecho de no haber jugado más en los últimos partidos. Tengo un compromiso, que es dar el 100 %, y, si juego o no, es decisión del entrenador", ha comentado.

La previsión del club es que esté en dinámica del primer equipo, aunque también participe con el filial azulgrana, algo que Hamza tiene asumido: "No creo que jugar en el segundo equipo esté fuera de cuestión. Jugar es importante, tener minutos es lo que te ayuda a mejorar y no es algo de lo que me tenga que avergonzar, sino todo lo contrario".

El delantero norteafricano, que en verano disputó el Mundial con Egipto, quiere jugar "donde sea y tener más minutos", ya sea con el primer equipo, el filial o la selección, "para seguir mejorando" y asentarse en el equipo que dirige Hansi Flick.

Preguntado por sus referentes, ha explicado que se fija en los movimientos de los '9' de los grandes clubes y ha admitido, entre risas, que le gusta que lo apoden como el 'Haaland del Nilo'.

Con todo, Abdelkarim es consciente de que tiene aspectos que mejorar, aunque ha precisado que lo más importante es adaptarse al estilo de juego del Barça, que "es distinto al de cualquier otro club".

Por ello, ha agradecido el apoyo que ha recibido por parte del cuerpo técnico del primer equipo y de sus compañeros desde el primer día: "Todos los compañeros me están apoyando desde el primer día. Es una familia, mucho más que un equipo".

Hamza también ha sido preguntado por los aspirantes al próximo Balón de Oro y, si bien ha subrayado que hay muchos jugadores que optan al galardón, ha opinado que su compañero Lamine Yamal merece ganarlo. "Vemos en cada partido lo que es capaz de hacer", ha dicho sobre el delantero de Mataró.