La ‘presentación’ de Jonathan David y el nuevo ciclo de Osasuna

Aún sin tiempo para asumirlo, una década al mando de la parcela deportiva, su adiós marca las últimas horas del equipo navarro, presionado por dos derrotas consecutivas antes del Metropolitano, donde solo han ganado siete equipos en las últimas tres temporadas, pero uno fue Osasuna, 1-4 en 2023-24 cuando el Atlético no se jugaba nada.

Ahora se juega mucho el conjunto de Diego Simeone, que empieza la jornada en el cuarto puesto, cinco puntos por detrás del Barcelona; sin jugadores tan esenciales, ni el pasado domingo ni este miércoles, como Julián Alvarez y Pablo Barrios (además de Sorloth, que se pierde su séptimo partido consecutivo); en un momento incierto, aún en una inacabada “construcción” y en revisión cada jornada, por los vaivenes de cada choque.

Es el momento de Jonathan David. Su irrupción y determinación en Anoeta reafirman su apuesta, cedido desde el Juventus con una opción de compra al final del curso de 25 millones de euros. Complemento y competencia para el ataque de Julián Alvarez y Sorloth y adaptado a toda velocidad a las exigencias y las cualidades del Atlético y LaLiga EA Sports, su entrada en San Sebastián fue una demostración. Ahora puede estrenarse en el once.

El 0-3 del domingo en Anoeta, mucho más cuantitativo que cualitativo, debe ser un impulso. Aún debe transformarlo en ello el Atlético, que todavía no ha ganado dos partidos seguidos este curso. Al triunfo por 2-0 contra el Málaga le siguió el 2-2 con el Villarreal. A la victoria por 1-3 en Sevilla, la derrota por 3-0 contra el Athletic Club más el revés en la Liga de Campeones con el Liverpool por 2-1, antes de imponerse a la Real Sociedad.

Mientras asoma el derbi ante el Real Madrid, tiene pendiente una reacción. Las dudas persisten cuando aparece la sexta jornada y Osasuna, que “va con muchas ganas al Metropolitano”, después de caer derrotado en casa por 0-2 ante el Espanyol y con las mismas bajas de la anterior jornada: Valentin Rosier, Aimar Oroz, Jorge Herrando y Moi Gómez.

En la víspera del partido, el entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, quien opinó que el equipo “ya merece tener un premio por las muchas cosas que está haciendo bien”, adelantó que habrá cambios en el once debido a la exigencia del calendario con tres partidos en sólo siete días. El próximo sábado recibirá al Rayo Vallecano antes del parón.

Ramis no ha querido precisar si apostará por jugadores más pegados a las bandas, como Kike Barja, o por juego por dentro, pero ha señalado que contra “el Atlético de Madrid no se puede hacer un partido eléctrico de idas y vueltas”.

“Habitualmente busca ir hacia arriba y todos los cambios que se producen durante el partido son de máximo nivel, como no puede ser de otra forma de un equipo que está jugando competición europea y que rinde cómo lo está haciendo en las últimas temporadas”, abundó Ramis, que añadió que el rival cuenta con “jugadores que individualmente resuelven partidos y a nivel colectivo también castigan mucho”.

En el Atlético, el once aventura cambios. Tiene profundidad de plantilla para ello Diego Simeone, cuando se han acumulado de repente cuatro encuentros más el del próximo domingo en dos semanas y cuando apenas hay 68 horas entre el final del encuentro del pasado domingo en San Sebastián y el inicio del partido de este miércoles en Madrid. Johnny Cardoso o Koke Resurrección, aparte de Jonathan David, pueden entrar en la alineación titular.

Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo; Llorente, Cardoso, Koke; Kang In o Baena y Jonathan David.

Osasuna: Sergio Herrera; Arguibide, Catena, Boyomo, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz, Torro; Rubén García, Budimir, Dubasin.

Árbitro: Francisco Hernández (C. Extremeño).