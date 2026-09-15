Ministro Bolaños sobre estadio de Vallecas: "Sería quitarlo a los rayistas y privatizarlo"

Ministro Bolaños sobre estadio de Vallecas: "Sería quitarlo a los rayistas y privatizarlo"

Madrid, 15 sep (EFE).- Felix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, opinó este martes, tras la victoria del Rayo frente al Espanyol, que es una "gran noticia volver a jugar en Vallecas" el próximo partido aunque alertó que la intención de la Comunidad de Madrid de extinguir la concesión del campo al club sería "quitar el estadio a los rayistas y privatizarlo".