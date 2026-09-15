Fútbol Internacional
15 de septiembre de 2026 a la - 16:00

Simeone repite convocatoria con las bajas de Julián Alvarez, Sorloth y Pablo Barrios

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Madrid, 15 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, repitió este martes su convocatoria para el partido contra Osasuna, respecto al triunfo del pasado domingo por 0-3 ante la Real Sociedad, una vez que mantiene las bajas por lesión de Julián Alvarez, Alexander Sorloth y Pablo Barrios, al igual que en San Sebastián.

Por EFE
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El atacante argentino se recupera de una sobrecarga y el centrocampista madrileño, de una lesión miofascial. Los dos se pierden su segundo partido seguido y son duda para el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid.

Sorloth, mientras, es baja por séptimo choque seguido por una lesión muscular. Aún no ha jugado en competición en este curso.

La convocatoria está compuesta por 23 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Cristian ‘Cuti’ Romero, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez y Jorge Domínguez; los medios Koke Resurrección, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso, Kang in Lee, Álex Baena, Rodrigo Mendoza, Jorge Castillo y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Ademola Lookman y el delantero Jonathan David.