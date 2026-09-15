Simeone repite convocatoria con las bajas de Julián Alvarez, Sorloth y Pablo Barrios

El atacante argentino se recupera de una sobrecarga y el centrocampista madrileño, de una lesión miofascial. Los dos se pierden su segundo partido seguido y son duda para el derbi del próximo domingo ante el Real Madrid.
Sorloth, mientras, es baja por séptimo choque seguido por una lesión muscular. Aún no ha jugado en competición en este curso.
La convocatoria está compuesta por 23 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, Cristian ‘Cuti’ Romero, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Dani Martínez y Jorge Domínguez; los medios Koke Resurrección, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso, Kang in Lee, Álex Baena, Rodrigo Mendoza, Jorge Castillo y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Ademola Lookman y el delantero Jonathan David.