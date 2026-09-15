Simeone repite convocatoria con las bajas de Julián Alvarez, Sorloth y Pablo Barrios

Simeone repite convocatoria con las bajas de Julián Alvarez, Sorloth y Pablo Barrios

Madrid, 15 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, repitió este martes su convocatoria para el partido contra Osasuna, respecto al triunfo del pasado domingo por 0-3 ante la Real Sociedad, una vez que mantiene las bajas por lesión de Julián Alvarez, Alexander Sorloth y Pablo Barrios, al igual que en San Sebastián.