Tebas se inclina por Rodri para ganar el Balón de Oro

Tebas se sumó al debate sobre quién recibirá el galardón al mejor jugador del año en declaraciones a los medios tras su intervención en la primera jornada del World Football Summit (WFS) que tiene lugar en La Nave en Madrid.

"Yo creo que Rodri otra vez. Es difícil, porque ha estado lesionado mucha parte del año, pero creo que con lo que ha hecho en el Mundial y un poco antes, para mí se lo vuelve a merecer (...) ", expuso el presidente de la patronal de clubes profesionales.

Sobre el hecho de que el también jugador culé Lamine Yamal y el propio club catalán hayan defendido el premio para el extremo, Tebas se limitó a decir: "Hay que preguntárselo al Barça, yo no lo sé".

"Mi opinión personal sería esa, pero bueno. Cada uno hace la campaña como puede. Nosotros, cuando no salen, no van. Lamine Yamal sabe cómo ha jugado la temporada pasada. Él puede decir él que ha sido el mejor jugador porque ha sido un gran, eh, un superjugador. Yo creo que será Rodri, pero bueno, yo creo que ha estado a un supernivel y, y es importante que los jugadores se sepan valorar también en el nivel que están", explicó.

Tebas precisó que "no le molesta" que Lamine Yamal se reivindique. "Otra cosa es que nos guste o no que haga eso o quede poco humilde o menos".

Sobre el hecho de que se compare con Messi o Cristiano Ronaldo, opinión: "Le queda, pero bueno, con los años que tiene, cuando Messi ya era un crack y Ronaldo era un crack y Maradona también era un crack, pues bueno, con diecinueve años se puede comparar. Ya veremos si el año que viene o dentro de cinco podrá decir lo mismo".

Se refirió también al entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, y su cambio de actitud.

Preguntado si se cree su nueva postura, Tebas contestó: "Sí. Yo creo que Mourinho, como todo el mundo, evoluciona; y ya está. Perfil bajo y bueno, queda mucha liga. Vamos a ver, pero sí, me lo creo".