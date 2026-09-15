Vicente del Bosque y Michele Kang lideran la lista de premiados del World Footbal Summit

Del Bosque recibe este martes el premio a una carrera honrando la esencia del juego, el único galardón que se desveló por sorpresa inmediatamente antes de la ceremonia de entrega, convocada en el Teatro Eslava de Madrid.

"Su objetivo es reconocer la trayectoria de profesionales del fútbol que no solo hayan alcanzado la excelencia profesional en su ámbito, sino que lo hayan conseguido honrando los valores esenciales del fútbol", expresó la organización en un comunicado.

Los WFS Awards reconocen "a los profesionales y las organizaciones, en el foco y entre bastidores, cuyo trabajo eleva el deporte, expande el negocio y aumenta su impacto en la sociedad". Son elegidos por un jurado compuesto por ejecutivos sénior de algunos de los clubes y las federaciones líderes en el mundo.

"El jurado fundamentó su fallo unánime en la dimensión humana de Del Bosque durante más de cuatro décadas en el fútbol, resaltando cómo mantuvo intactos los valores del 'fair play', la nobleza y la sencillez tanto en el campo como en los banquillos de la base y en los mayores escenarios del fútbol mundial, convirtiéndose en un referente indiscutible de deportividad y en un modelo de formación de personas", añadió WFS sobre el premio al exseleccionador.

Michele Kang, por su parte, se convierte en la primera mujer premiada en la categoría de 'Mejor ejecutivo'. "Además de ser pionera en un modelo innovador de multipropiedad en el fútbol femenino, se alaba su habilidad para entrar en organizaciones complejas y cambiar su trayectoria - logrando resultados deportivos inmediatos al tiempo que enfoca a largo plazo la construcción de organizaciones sostenibles", declaró la organización.

"Me siento profundamente honrada por recibir este reconocimiento. El deporte está evolucionando rápidamente, dentro y fuera del campo, y creo que su futuro será formado por líderes dispuestos a desafiar lo establecido, invertir con ambición y construir a largo plazo. Ser la primera mujer en recibir el premio es especialmente significativo", expresó Kang.

Kang entró en el mundo del fútbol en 2020, cuando pasó a formar parte de la sociedad de propietarios del equipo estadounidense femenino Washington Spirit. En 2023, acordó con el Olympique de Lyon convertirse en propietaria del equipo femenino, y después adquirió también el London City Lionesses. En 2025, finalmente, llegó a ser presidenta del Olympique de Lyon.

"Todos los ganadores han realizado un trabajo sobresaliente y muestran un compromiso genuino con esta industria. Ver a Michele Kang reconocida en nuestro décimo aniversario es especial. Su camino representa una de las cosas que nos inspiran: elevar el liderazgo femenino en el deporte, y demostrar cómo de lejos puede llegar el fútbol femenino", terminó Marian Otamendi, CEO de World Football Summit.

- Premio a una carrera honrando la esencia del juego: Vicente del Bosque

- Mejor iniciativa de transformación digital: ministerio de Deportes de Arabia Saudí, por 'Revolutionising the Saudi Sports and Football Ecosystem'

- Mejor iniciativa centrada en el fan: Como 1907, por 'Como Gaming Club'

- Mejor iniciativa por la igualdad de género: Girls United

- Mejor estrategia de crecimiento: PLAYBACK

- Premio Eli Wolff 'Fútbol sin límites': South Sudan Blind Football

- 'Football for Good': Moving the Goalposts

- Mujeres en liderazgo: Claire Bloomfield.