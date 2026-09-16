1-0. La crisis del Celta se agudiza ante el Omonia

El dominio del Celta durante el primer tiempo fue estéril. Poco desborde por las bandas, escasa conexión con el trío de ataque. Jugó al trantrán. Su fútbol plano, poco vertical, recordó a muchos de sus momentos del inicio de la liga española.

Hasta el descanso, la única pegada del equipo español fueron varios tiros de Álvaro Núñez, Pablo Durán y Burcio que rechazaron defensas. Y un disparo alto de Miguel Román desde fuera del área. Nada inquietó a Fabiano. Ninguno de esos disparos llevaba veneno.

Todo el peligro de la primera mitad lo concentró el Omonia. Soportó sin desordenarse que el Celta, con la novedosa pareja de mediocentros Burcio-Román, tuviese la pelota. Y amenazó a Radu cuando pudo contraatacar. El portero fue el factor determinante. Tres paradones para sostener al Celta. Tres latigazos desde fuera del área, de Ewandro, Duverne y Andreou. Tres manos salvadoras de Radu.

El ritmo se aceleró algo con la apertura de la segunda parte. Incluso se abrió el partido. Diony probó desde fuera del área. Solo iban diez minutos y Claudio Giráldez sintió que tenía que cambiar algo para que su equipo no se desdibujase. Refrescó el ataque con Swedberg y Hugo González.

El escenario volvió a parecerse al del primer tiempo. El Celta achicó al Omonia, pero sin crear peligro. Solo una volea desde fuera del área de Álvaro Núñez, en un balón rechazado de un córner. Le faltó profundidad por las bandas, le sobró ser previsible.

Sin vértigo o rebeldía para conectar con los delanteros. Solo apareció esa claridad en un gran pase de Román a Swedberg, algo para romper líneas que finalizó con un gol anulado a Pablo Durán, por fuera de juego inicial de Swedberg.

Claudio Giráldez continuó refrescando el equipo, sin cambios relevantes sobre el juego, que en los últimos veinte minutos, cuando apretó el Celta, acumuló un tiro flojo de Hugo González, otro alto de Javi Rodríguez y una volea lejana de Miguel Román.

El Omonia se fue desordenando. Sin embargo, en su peor momento, cuando más sometido estaba, apareció un inesperado cañonazo desde fuera del área de Balkovec que sorprendió a Radu, un gol que destapó las miserias del Celta en su debut del actual curso europeo.

1. Omonia: Fabiano; Duverne, Coulibaly, Satka, Balkovec; Andreou, Maric; Ewandro (Tanase, min. 93), Tankovic (Brouwers, min. 63), Montnor (Mayambela, min. 93); Diony (Kakoullis, min. 75).

0. Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Álvaro Núñez (Borja Iglesias, min. 77), Miguel Román, Burcio (Febas, min. 72), Carreira; Pablo Durán (Hugo Álvarez, min. 72), Couhaib Driouech (Swedberg, min. 55) y Jutglà (Hugo González, min. 55).

Árbitro: Balázs Berke (Hungría). Amonestó a Swedberg (min.67) por parte del Celta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase liga de la Liga Europa disputado en el GSP Stadium (Nicosia).