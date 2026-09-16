1-3. Emery respira con la Copa de la Liga

Esta es la segunda vez desde que llegó Emery al Aston Villa en 2022 que el equipo llega a los octavos de final de la competición doméstica.

Los de Birmingham, que venían de perder el fin de semana contra el Nottingham Forest, se recuperaron parcialmente de la derrota ante el Coventry City, que ha perdido los cuatro partidos ligueros que ha disputado en su vuelta a la Premier 25 años después.

Con un doblete de Tammy Abraham, siendo estos sus primeros goles de la temporada, y un cabezazo de Ross Barkley, el Aston Villa apartó a un Coventry que al menos se llevó la alegría de marcar el gol más bonito de la noche. Un tanto de falta de Victor Torp precioso a la escuadra. No le sirvió de nada a los de Frank Lampard, que empieza a notar ya la presión de necesitar victorias para sostener su puesto.

Emery suma esta victoria a la lograda contra el Brujas en la Liga de Campeones, pero este fin de semana tendrá que sacar algo positivo del campo del Tottenham Hotspur si quiere salir de los puestos de descenso.

El Aston Villa estará en el sorteo de octavos junto a Newcastle United, Bradford City, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Sunderland, Fulham, Arsenal, Peterborough, Brighton & Hove Albion, Fleetwood y Everton.