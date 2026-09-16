Fútbol Internacional
16 de septiembre de 2026 a la - 14:15

Alemany: "Julián tiene especial ilusión por el derbi y hará todo lo posible para estar"

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Madrid, 16 sep (EFE).- Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional del Atlético de Madrid, dijo este miércoles que la presencia de Julián Alvarez en el derbi contra el Real Madrid del próximo domingo va a depender de “ese cuádriceps y sus sensaciones” por una sobrecarga, pero remarcó la “especial ilusión" que tiene "por jugarlo" y que "va a hacer todo lo posible por estar”.

Por EFE
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“Si va a estar o no (en el derbi) va a depender mucho de ese cuádriceps y sus sensaciones, porque, al final, sabemos qué es una sobrecarga. Él está entrenando, preparándose y dedicando mucho tiempo a preparar el partido, lo digo porque lo sé, y tiene especial ilusión para jugarlo y va a hacer todo lo posible para estar”, señaló en ‘Movistar’.

Preguntado por si va a ser un problema cada vez que Julián Alvarez juegue ante su público, tras su deseo expreso de jugar en el Barcelona durante este verano, Alemany consideró que eso “hay que entenderlo y superarlo”.

“Al final, ha pasado lo que ha pasado, ha vuelto, estuvo muy bien en Anfield (contra el Liverpool) y nos va a dar mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros y esa parte está clara”, añadió.