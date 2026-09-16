Alemany: "Julián tiene especial ilusión por el derbi y hará todo lo posible para estar"

“Si va a estar o no (en el derbi) va a depender mucho de ese cuádriceps y sus sensaciones, porque, al final, sabemos qué es una sobrecarga. Él está entrenando, preparándose y dedicando mucho tiempo a preparar el partido, lo digo porque lo sé, y tiene especial ilusión para jugarlo y va a hacer todo lo posible para estar”, señaló en ‘Movistar’.

Preguntado por si va a ser un problema cada vez que Julián Alvarez juegue ante su público, tras su deseo expreso de jugar en el Barcelona durante este verano, Alemany consideró que eso “hay que entenderlo y superarlo”.

“Al final, ha pasado lo que ha pasado, ha vuelto, estuvo muy bien en Anfield (contra el Liverpool) y nos va a dar mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros y esa parte está clara”, añadió.