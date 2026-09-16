Alex Witsel anuncia su retirada de la selección belga

"Esta vez, es la buena. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera internacional. Ha llegado el momento de dejar el lugar a los jóvenes y a la nueva generación. Ha sido un inmenso orgullo haberlo dado todo durante estos 18 años. Nunca imaginé lograr tanto cuando empecé, con solo 18 años", dijo Witsel en su perfil de la red social X.

Witsel ha disputado un total de 140 partidos con su selección, con la participación en tres Eurocopas y cuadro Mundiales de fútbol y con un saldo de 12 goles desde que debutara en el año 2008.

El futbolista dio las gracias a los aficionados, así como a todos sus compañeros de equipo, entrenadores "y todas las personas dentro de la federación que han contribuido, de cerca o de lejos" a su desarrollo como deportista durante las casi dos décadas que ha estado ligado al equipo nacional belga.

Su último encuentro lo disputó en cuartos de final del pasado torneo mundialista ante la Selección española.

"Mucha mierda al equipo para lo que viene. Estoy seguro de que su futuro será brillante", agregó.