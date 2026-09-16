Descalabro monumental del Manchester United en la Copa de la Liga ante el Brighton (2-3)

Se las prometía muy felices el equipo de Michael Carrick cuando ganaba a los diez minutos por 2-0, pero en Old Trafford se consumó una tragedia histórica para los 'Diablos Rojos'.

Los goles del canterano Sheal Lacey y de Mason Mount hizo pensar a la parte roja de Mánchester de que iba a ser una noche tranquila, pero lo que podría haber sido una goleada acabó en drama.

Con el 2-0, el United se olvidó de jugar, estuvo cincuenta minutos sin volver a disparar a portería y confió en que la mala puntería del Brighton le llevara hasta la victoria.

No contaba, eso sí, con que su tercer portero, Karl Darlow, fuera a dar las facilidades que dio. Lo llevaba mereciendo un tiempo el Brighton, pero no fue hasta el borde del descanso cuando un pelotazo en largo Charalampos Kostoulas acabó en tragedia.

Darlow no se decidió a ir a atajar el pase y permitió que Kostoulas, pese a que no tenía mucho ángulo, le pasara la pelota por debajo.

El United aún tenía un gol de ventaja, pero algo olía mal en Old Trafford. Desde la temporada 2013-2014 no le remontaban al United un partido que fuera ganando al descanso. Si esto se traslada solo a los partidos de Premier League, no ocurre desde 1984.

Cuando Pascal Gross sentó a un defensa y batió a Darlow a placer, los temores de la derrota empezaron a recorrer el cuerpo de los aficionados locales y cuando Maxim De Cuyper anotó el 2-3, la tragedia ya era palpable en Old Trafford.

Carrick, que tampoco está para permitirse muchos desastres, sacó del banquillo a Bruno Fernandes en busca de milagro. Pero no hubo milagro, solo decepción.

El United se queda en estos dieciseisavos y es el Brighton en el que estará en el sorteo de octavos de final junto a Newcastle United, Bradford City, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Sunderland, Fulham, Arsenal, Peterborough, Aston Villa, Fleetwood y Everton.

El sorteo se realizará este mismo miércoles.