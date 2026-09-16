Espí, salvador 'in extremis' del Madrid y mejor efectividad de Europa: gol cada 13 minutos

De los jugadores del Real Madrid que han participado esta temporada en partido oficial, Espí es el segundo con menos minutos (26), sólo por delante de Endrick (4). Sin embargo, el delantero español ha conseguido dos goles, y ambos significaron los tres puntos: en el primer encuentro del curso, contra el Espanyol (1-2), y en la sexta jornada de LaLiga, contra el Elche (2-3).

Un promedio de un gol cada 13 minutos inalcanzable para cualquiera de sus compañeros, al que no se aproximan Kylian Mbappé (un tanto cada 77) ni Jude Bellingham (un tanto cada 149), los otros madridistas que han conseguido más de un gol esta temporada.

De hecho, el delantero español es el jugador de las cinco grandes ligas que, con un mínimo de dos goles, mejor efectividad tiene en su campeonato doméstico por minuto. Le siguen Edon Zhegrova, del Juventus, con dos goles en 53 minutos disputados, y Jack Hinshelwood, del Brighton, con dos tantos en 64.

Además, en el único partido que el Madrid ha perdido esta temporada, contra el Betis (1-0), Espí también ingresó al terreno de juego en los minutos finales en busca del tanto del empate. Lo consiguió, de chilena, en el minuto 86, pero fue anulado por fuera de juego previo.

"Estoy muy feliz, el hombre más feliz del mundo. Intento ayudar al equipo como sea y cada vez que salgo me voy a dejar la vida y muy contento. Empezar así ha sido un sueño. Todos los que salimos aprovechamos nuestras oportunidades, hay que dar el máximo", declaró en Real Madrid TV tras el encuentro contra el Elche.

Jose Mourinho elogió al español después del encuentro en el Martínez Valero, pero justificó por qué tiene complicada la titularidad: “Lo está haciendo bien, está dando una contribución importante al equipo. Es un chico con gran motivación, que tiene por delante a un jugador que no es un jugador normal [Mbappé]. Jugar con los dos juntos no es fácil, porque no tenemos jugadores por bandas típicos de un 4-4-2 y el equipo pierde equilibrio".

Tras el partido contra el Espanyol, su debut oficial con el conjunto blanco, Jude Bellingham le definió como un "Joselu júnior". Un espejo en el que mirarse para Espí, que comparte con él la altura, la facilidad para el remate y el instinto goleador.

Joselu estuvo una temporada en el Real Madrid, la 2023-2024, en la que disputó 2.097 minutos y marcó 17 goles entre LaLiga, Copa del Rey y Liga de Campeones. En semifinales de la competición europea, sus dos goles contra el Bayern entre el minuto 88 y el 91 significaron la clasificación para la final.

En el torneo doméstico, Joselu, con más minutos de media por partido que Espí ahora, marcó en nueve partidos diferentes. En dos ocasiones, el tanto del delantero sirvió para empatar un resultado adverso o desempatar a favor del Madrid y, en otras tres, era el gol que abría la lata. En el primer registro, Espí ya le ha igualado.