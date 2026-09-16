Louzán da por hecho que la final será en Madrid y anuncia la visita de Infantino en otoño

"Los datos nos avalan y los argumentos, también (...) Está clarísimo que España tiene que ser la final (...) España es garantía de éxito, no hay que dudar", dijo Louzán durante su intervención en el World Football Summit (WFS) que se celebra en La Nave en Madrid.

Según Louzán, España va a ser "el epicentro mundial" del fútbol en estos años con las finales de la Liga de Campeones en el Metropolitano, en 2027, y en el Nou Camp, en 2028, además del partido decisivo mundialista.

La decisión sobre la final la debe adoptar la FIFA y Louzán dio a entender que será uno de los asuntos que aborden en su visita a Madrid en otoño, que incluirá un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de la RFEF señaló que se quiere mantener "una larga conversación" con Infantino sobre los preparativos del Mundial al estar a menos de cuatro años de su celebración.

"Hemos pedido a Infantino una larga conservación sobre el futuro de lo que nos ocupa. Ya empezó la cuenta atrás del Mundial y España está empeñada en que sea el mejor de la historia. Debemos ocuparnos de todo eso, la cuenta atrás ha empezado (...) Queremos conocer de parte de FIFA qué sentimiento hay porque es un Mundial complejo", comentó el dirigente federativo.

Louzán pidió "tranquilidad" y "no entrar en la disputa" ante el debate alentado por Marruecos sobre la final con comentarios como el que hizo el presidente de su federación de fútbol, Fouzi Lekjaa, asegurando que sería en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, aún en construcción, algo que la FIFA no confirmó.

"Faltan cuatro años. Tranquilidad. En España se habla mucho de esto. No me atrevo a pensar cuál es el interés. No hay que entrar en la disputa", recomendó.

Louzán justificó la postura de Marruecos en que Lekjaa está en campaña electoral por su pretensión de ser presidente del Gobierno en su país y en la situación de Ceuta.

Hizo hincapié en que la idea del Mundial en 2030 partió de España y de Portugal y Marruecos se incorporó luego.

A pesar del ambiente generado, Louzán aseguró que el país magrebí "es un aliado por muchas cosas", aunque precisó que "los mejores aliados" son Portugal y los países sudamericanos que también serán sede de algunos partidos.

"España es doble campeona del mundo, tiene los mejores clubes, la mejor liga y no debe ofrecer ninguna duda de que después del Mundial de 1982 y con el 55 por ciento del peso en el de 2030 por número de sedes y lo que aporta económicamente, está clarísimo que España tiene que ser la final. Y también valorar que lo hacemos muy bien en la organización de grandes eventos", incidió.

Louzán reiteró que Valencia y Vigo se incorporarán como sedes, por lo que España volverá a tener once candidatas, aunque será la FIFA la que determine el número final.