Marco Rose: "La Real Sociedad es un desafío duro"

"La Real Sociedad es un equipo fuerte, muy intenso. Matarazzo es un entrenador buenísimo que ha ganado la Copa y es conocido en Alemania por llevar a lo más alto a sus clubes. Si consiguen competir así ante el Madrid o el Barcelona es porque están haciendo las cosas muy bien", recalcó.

Además, Rose elogió a Mikel Oyarzabal, calificándolo como "un jugador especial" y "un líder" por quedarse tanto tiempo en su club.

Respecto al momento que vive su equipo, que estará arropado por 2.000 aficionados desplazados a San Sebastián, el preparador alemán mostrado su agradecimiento por la evolución del proyecto.

"Estar en la Liga Europa es un triunfo que explica lo mucho que ha crecido el club en los últimos dos años. Afrontamos los desafíos de jugar cada tres días con la intención de arrancar con buen pie, sabiendo que la Premier League exige máxima intensidad, al igual que LaLiga", añadió.

En cuanto a la gestión de su plantilla ante el exigente calendario, que incluye un duelo ante el Liverpool el próximo domingo, Rose aseguró que se guardará nada en Anoeta: "Vamos a ir con los mejores para ser lo más fuertes posible. Hemos tenido las bajas de Junior Kroupi y Veljko, pero tenemos que ir partido a partido en este nuevo formato de fase de liga".

El centrocampista Lewis Cook destacó el orgullo y el desafío que supone enfrentarse al vigente campeón de la Copa del Rey y la emoción de emoción de su equipo ante la primera participación europea de su historia.

"Ha sido un recorrido de muchos años. Hay muchísima emoción e ilusión, es algo a lo que aspiras desde joven y esa ilusión tiene que trasladarse al campo. Hemos trabajado duro para llegar donde estamos y será muy emocionante cuando suene el himno", afirmó.

Cook elogió el potencial del cuadro txuriurdin y la exigencia del escenario. "La Real Sociedad es un club fuerte, una prueba ante un rival a la altura en una competición muy dura. He visto a compañeros participar en estos torneos y me daban envidia. Seguro que habrá un ambiente fantástico y va a haber presión, pero es parte del fútbol", declaró.