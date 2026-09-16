Olimpia buscará ante el Firpo sellar su pase a las semifinales

El equipo hondureño, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel, llega a este partido con la ventaja del triunfo por 0-3 que cosechó en la ida, por lo que con solo el empate estará en la siguiente fase.

Pero para Espinel, el Olimpia podría "cometer un pecado" si sus jugadores creyeran que ya tienen "la llave cerrada" por los tres goles anotados la semana pasada.

En la víspera, Espinel recordó que en el encuentro de ida el Olimpia no jugó bien en el primer tiempo, por lo que en el descanso tuvo que "decir algunas cosas en voz alta para despertar a los muchachos", quienes en el segundo episodio reaccionaron y regresaron a casa con el triunfo de 3-0 ante el equipo salvadoreño que dirige Marvin Solano.

Agregó que Olimpia "es favorito como local", pero que eso no es razón para restarle méritos al Firpo, porque es un buen equipo; además, en Centroamérica "el fútbol ya se emparejó" y "exige trabajar duro" en cada competición.

Solano, por su parte, dijo que en la ida Firpo demostró ante Olimpia que "puede competir", pero que perdió 0-3 por "desconcentraciones" en el segundo tiempo "ante un rival de jerarquía".

También recordó que en el primer tiempo del partido de ida el Olimpia no hizo ni un tiro a la portería del Firpo, y enfatizó que la derrota no puede desanimar a sus jugadores.

Olimpia: Edrick Menjívar; Juan Hernández, Clinton Benett, Carlos Coello, Kevin Güiti; Jack Jean Baptiste, José García, Axel Maldonado, Michael Chirinos: Nicolás Dibble y Jorge Benguché.

Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya; Wilber Arizala, Jonathan Jiménez, Marlon Cornejo, Lizandro Claros; Víctor García, Mauricio Cerritos, Rafael Águila, Michell Mercado; Styven Vásquez y Nelson Díaz.

Estadio: Nacional José de la Paz Herrera.