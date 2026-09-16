Pellegrini, tras polémica con futbolistas y Ceuta: "La política desune; el fútbol une"

El técnico bético se pronunció así tras las amenazas e insultos sufridos por su jugador, el marroquí Ez Abde, tras portar una camiseta de apoyo a Ceuta en el duelo ante el Villarreal y después de que los jugadores del Real Madrid Vinícius Jr., Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté cortaran el mensaje de apoyo a los ceutíes en sus camisetas y se las quitaran antes que el resto.

La ciudad autónoma española ubicada geográficamente en el norte de África y fronteriza con Marruecos vive una crisis a raíz de la entrada masiva irregular de personas los pasados 30 y 31 de julio. En medio de esa situación, algunos partidos de la Liga española comenzaron con los futbolistas ataviados con camisetas con el lema "Todos somos caballas", por el apelativo que reciben los ceutíes.

En la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe, correspondiente a la sexta fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española), Pellegrini comentó que ha hablado con Abde y que, aunque "no es un tema fácil, ha dado una respuesta importante", en referencia a la defensa que el hispano-marroquí hizo de su acción y de que esta no tenía "un objetivo político o de desprecio" a su pueblo, el marroquí.

Pellegrini subrayó que "el fútbol es un elemento de unión" y que no le "interesa si uno es comunista o de derecha, son todos del mismo equipo: el fútbol no debe ser nunca motivo de desunión. La política divide, el fútbol une, tenemos que separar", aseveró.